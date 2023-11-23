Пятницкая (Голикова) Клавдия Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницкая (Голикова) Клавдия Иоаннова

Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

Около 1910

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Голиков Иоанн Павлов

Мать: Голикова (Шумилина) Матрона Георгиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пятницкая) Елизавета Александрова

Отец ребёнка: Пятницкий Александр Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятницкий Александр Александров

Рождение ребёнка
13.02.1886

Дочь: (Пятницкая) Павла Александрова

Отец ребёнка: Пятницкий Александр Александров

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Фёдорова (Пятницкая) Мария Александрова

Отец ребёнка: Пятницкий Александр Александров

Смерть
Около 1910

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