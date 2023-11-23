Пятницкая (Голикова) Клавдия Иоаннова
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения1848
Дата смертиОколо 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пятницкая) Елизавета Александрова
Отец ребёнка: Пятницкий Александр Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1886
Дочь: (Пятницкая) Павла Александрова
Отец ребёнка: Пятницкий Александр Александров
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Фёдорова (Пятницкая) Мария Александрова
Отец ребёнка: Пятницкий Александр Александров
Смерть
Около 1910