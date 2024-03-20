Курчанинов Фёдор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курчанинов Фёдор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

13.03.1843 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Курчанинов Илья Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Курчанинов Иосаф Фёдорович

Мать ребёнка: Курчанинова Любовь Михайловна

Бракосочетание
До 1803

Жена: Курчанинова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Курчанинов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Курчанинова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
18.12.1811 ст.

Сын: Курчанинов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Курчанинова Любовь Михайловна

Смерть
13.03.1843 ст.
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