Курчанинов Фёдор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти13.03.1843 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Курчанинов Илья Данилович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Курчанинов Иосаф Фёдорович
Мать ребёнка: Курчанинова Любовь Михайловна
Бракосочетание
До 1803
Рождение ребёнка
1809
Сын: Курчанинов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Курчанинова Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
18.12.1811 ст.
Сын: Курчанинов Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Курчанинова Любовь Михайловна
Смерть
13.03.1843 ст.