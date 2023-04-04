Полюхов Владимир Васильевич 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полюхов Владимир Васильевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1886, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дети
Полюхов Юрий Владимирович21.02.1917 г.р.
(Полюхова) Татьяна ВладимировнаОколо 1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Работа или профессия
Неизвестно

инженер

Рождение ребёнка
21.02.1917

Сын: Полюхов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: (Полюхова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Полюхова) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: (Полюхова) Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна

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