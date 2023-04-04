Полюхов Владимир Васильевич
мужской, родился 1886, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Полюхов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна
Дочь: (Полюхова) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна
Дочь: (Полюхова) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна
Дочь: (Полюхова) Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Polyukhova (Vorontsova-Veliyaminova Воронцова-Вельяминова) Юлия Владимировна