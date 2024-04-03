Сухорукова (Гапеева) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947
Отец: Гапеев Иван Григорьевич
Мать: Гапеева Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
27.09.1964
Дочь: Медведева Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Сухоруков Владимир Лукич
Рождение ребёнка
14.01.1967
Дочь: Озерова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Сухоруков Владимир Лукич
Бракосочетание
Неизвестно