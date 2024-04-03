Сухорукова (Гапеева) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова (Гапеева) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947

Отец: Гапеев Иван Григорьевич

Мать: Гапеева Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
27.09.1964

Дочь: Медведева Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Сухоруков Владимир Лукич

Рождение ребёнка
14.01.1967

Дочь: Озерова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Сухоруков Владимир Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Владимир Лукич

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