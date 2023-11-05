Калинцева Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1986
Отец: Сафонов Иван Михайлович
Мать: Белая Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
26.04.2016
Дочь: Калинцева Василиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Калинцев Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.03.2019
Дочь: Калинцева Ангелина Дмитриевна
Отец ребёнка: Калинцев Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно