Калинцева Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинцева Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1986

Отец: Сафонов Иван Михайлович

Мать: Белая Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
26.04.2016

Дочь: Калинцева Василиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Калинцев Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
22.03.2019

Дочь: Калинцева Ангелина Дмитриевна

Отец ребёнка: Калинцев Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинцев Дмитрий Сергеевич

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