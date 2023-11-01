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Сергеенков Эдуард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.2002

Жена: Сергеенкова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
11.09.2008

Дочь: Сергеенкова Кристина Эдуардовна

Мать ребёнка: Сергеенкова Александра Алексеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.09.2010

Сын: Сергеенков Марк Эдуардович

Мать ребёнка: Сергеенкова Александра Алексеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.03.2012

Дочь: Сергеенкова Арина Эдуардовна

Мать ребёнка: Сергеенкова Александра Алексеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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