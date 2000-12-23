Назаренко (Мигаль) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1923
Дата смерти23.12.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1923
Рождение ребёнка
06.04.1949
Дочь: Назаренко Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Назаренко Григорий Йосипович
Рождение ребёнка
11.02.1952
Сын: Назаренко Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Назаренко Григорий Йосипович
Рождение ребёнка
28.05.1953
Дочь: Киричок Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Назаренко Григорий Йосипович
Рождение ребёнка
01.06.1956
Дочь: Шашенок Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Назаренко Григорий Йосипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.2000