Назаренко (Мигаль) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаренко (Мигаль) Галина Ивановна

Назаренко (Мигаль) Галина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1923

Дата смерти

23.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1923

Отец: Мигаль Иван Константинович

Мать: Мигаль Елизавета Леонтьевна

Рождение ребёнка
06.04.1949

Дочь: Назаренко Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Назаренко Григорий Йосипович

Рождение ребёнка
11.02.1952

Сын: Назаренко Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Назаренко Григорий Йосипович

Рождение ребёнка
28.05.1953

Дочь: Киричок Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Назаренко Григорий Йосипович

Рождение ребёнка
01.06.1956

Дочь: Шашенок Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Назаренко Григорий Йосипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Григорий Йосипович

Смерть
23.12.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close