Печерских Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печерских Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.2010

Сын: Печерских Владимир Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.2013

Сын: Печерских Андрей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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