Горохов Иван Артемьевич
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти?.03.1915
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Горохов Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Горохова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Горохов) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Горохова Наталья Федоровна
Смерть
?.03.1915
Причина смерти: Пропал безвести в 1ю Мировую Войну