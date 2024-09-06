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Горохов Иван Артемьевич

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

?.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Горохов Артемий Лаврентьевич

Мать: Горохова Анна Федосьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Наталья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912

Сын: Горохов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Горохова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Горохов) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Горохова Наталья Федоровна

Смерть
?.03.1915
Причина смерти: Пропал безвести в 1ю Мировую Войну

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