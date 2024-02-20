Туганова (Тхостова) Госагура
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Дударова Сона
Отец ребёнка: Туганов Касполат
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мамсурова Фатимат (Дзибушка) Касполатовна
Отец ребёнка: Туганов Касполат
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Козырева Метда
Отец ребёнка: Туганов Касполат
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бекузарова Аминат
Отец ребёнка: Туганов Касполат
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Тулатова Райзетхан
Отец ребёнка: Туганов Касполат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Касполат
Смерть
Неизвестно