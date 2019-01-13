Черных Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1952
Дата смерти13.01.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1979
Дочь: Лесникова (Черных) Алевтина Викторовна
Мать ребёнка: Черных (Поправко) Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
12.07.1984
Дочь: Черных Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Черных (Поправко) Светлана Николаевна
Смерть
13.01.2019