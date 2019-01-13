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Черных Виктор Васильевич

Место рождения

Верхняя Луговатка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.12.1952

Дата смерти

13.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Луговатка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных (Поправко) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
03.12.1979

Дочь: Лесникова (Черных) Алевтина Викторовна

Мать ребёнка: Черных (Поправко) Светлана Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.07.1984

Дочь: Черных Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Черных (Поправко) Светлана Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
13.01.2019

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