Халюшева (Божанова) Людмила Иматьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халюшева (Божанова) Людмила Иматьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.?

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.?

Отец: Божанов Имать

Мать: Божанова Разия

Рождение ребёнка
10.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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