Халюшева (Божанова) Людмила Иматьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.?
Отец: Божанов Имать
Мать: Божанова Разия
Рождение ребёнка
10.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности