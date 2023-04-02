Ряскин Вениамин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряскин Вениамин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 14.01.1920 и 27.01.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 14.01.1920 и 27.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1956

Дочь: Ряскина Ольга Вениаминовна

Мать ребёнка: Ряскина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряскин Павел Вениаминович

Мать ребёнка: Ряскина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ряскина Валентина Вениаминовна

Мать ребёнка: Ряскина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряскин Андрей Вениаминович

Мать ребёнка: Ряскина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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