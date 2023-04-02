Ряскин Вениамин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 14.01.1920 и 27.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.1956
Дочь: Ряскина Ольга Вениаминовна
Мать ребёнка: Ряскина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряскин Павел Вениаминович
Мать ребёнка: Ряскина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ряскина Валентина Вениаминовна
Мать ребёнка: Ряскина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряскин Андрей Вениаминович
Мать ребёнка: Ряскина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно