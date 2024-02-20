Туганов Али-Мурза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туганов Квист Арданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алдатова (Туганова) Дуду
Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Канукова (Туганова) Фатима
Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Сокаева (Туганова) Залихан
Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Туганов Эльзаруко
Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Туганов Карасе
Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Жантиева (Туганова) Тауче Алимурзаевна
Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Туганов Уважуко
Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна