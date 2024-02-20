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Туганов Али-Мурза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туганов Квист Арданович

Мать: Туганова (Есеева) Налкута

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алдатова (Туганова) Дуду

Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Канукова (Туганова) Фатима

Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Сокаева (Туганова) Залихан

Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Туганов Эльзаруко

Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Туганов Карасе

Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Жантиева (Туганова) Тауче Алимурзаевна

Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Туганов Уважуко

Мать ребёнка: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна

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