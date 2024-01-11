Смагулов Ризабек Хаиржанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагулов Ризабек Хаиржанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.2000

Дочь: Смагулова Шынар Ризабековна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.2003

Дочь: Смагулова Мира Ризабековна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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