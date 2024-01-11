Смагулов Ризабек Хаиржанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.2000
Дочь: Смагулова Шынар Ризабековна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.2003
Дочь: Смагулова Мира Ризабековна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности