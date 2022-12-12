Гаврила Атропов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила Атропов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1772 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Сак Гаврилов

Мать ребёнка: Фекла Парфенова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тит Гаврилов

Мать ребёнка: Фекла Парфенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Парфенова

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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