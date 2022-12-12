Гаврила Атропов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Сак Гаврилов
Мать ребёнка: Фекла Парфенова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тит Гаврилов
Мать ребёнка: Фекла Парфенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Парфенова
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно