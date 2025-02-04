Ульяновский Александр Константинович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецУльяновский КонстантинОколо 1860 г.р.
Дети
Ульяновский Фёдор АлександровичОколо 20.08.1911 г.р.
(Силинская (Ульяновская)) Елизавета АлександровнаОколо 1911 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ульяновский Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ульяновский Степан Александрович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Россия, Вологодская область, Тарногский район, д. Погоняевская
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: (Силинская (Ульяновская)) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 20.08.1911
Сын: Ульяновский Фёдор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно