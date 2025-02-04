Ульяновский Александр Константинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ульяновский Александр Константинович

Автор
ИУ
Ульяновский И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Ульяновский КонстантинОколо 1860 г.р.
Дети
Ульяновский Фёдор АлександровичОколо 20.08.1911 г.р.
(Силинская (Ульяновская)) Елизавета АлександровнаОколо 1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ульяновский Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульяновский Степан Александрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Россия, Вологодская область, Тарногский район, д. Погоняевская

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: (Силинская (Ульяновская)) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.08.1911

Сын: Ульяновский Фёдор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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