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Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Михин Федор Петрович1778 г.р.
Михин Ермолай Петрович1780 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Михин Федор Петрович

Отец ребёнка: Михин Петр Парамонов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Михин Ермолай Петрович

Отец ребёнка: Михин Петр Парамонов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Михин Николай Петрович

Отец ребёнка: Михин Петр Парамонов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Михин Марин Петрович

Отец ребёнка: Михин Петр Парамонов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Михин Лаврентий Петрович

Отец ребёнка: Михин Петр Парамонов

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