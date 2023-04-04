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женский, родилась Неизвестно
Дети
Михин Федор Петрович1778 г.р.
Михин Ермолай Петрович1780 г.р.Показать еще 3
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Михин Федор Петрович
Отец ребёнка: Михин Петр Парамонов
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Михин Петр Парамонов
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Михин Петр Парамонов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Михин Марин Петрович
Отец ребёнка: Михин Петр Парамонов
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Михин Петр Парамонов