Варганов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.01.1932
Дата смерти06.06.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932
Рождение ребёнка
04.04.1959
Сын: Варганов Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Варганова (Кузина) Галина Михайловна
Рождение ребёнка
21.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варганова (Кузина) Галина Михайловна
Смерть
06.06.2012