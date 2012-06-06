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Варганов Георгий Иванович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

20.01.1932

Дата смерти

06.06.2012

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1932

Отец: Варганов Иван Степанович

Мать: Варганова (Архиреева) Екатерина Андреевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.04.1959

Сын: Варганов Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Варганова (Кузина) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
21.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варганова (Кузина) Галина Михайловна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
06.06.2012

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