Полушкин Василий Куприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полушкин Василий Куприянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1922

Дата смерти

30.09.1999

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

БВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922

Отец: Полушкин Куприян Феоктистович

Мать: Полушкина Анна Павловна

Рождение ребёнка
01.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полушкина Мария Андреевна

Кологривовка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полушкина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Полушкина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушкин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Полушкина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полушкина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Полушкина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полушкина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полушкина Мария Андреевна

Смерть
30.09.1999
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