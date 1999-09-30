Полушкин Василий Куприянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1922
Дата смерти30.09.1999
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922
Рождение ребёнка
01.07.1955
Кологривовка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Полушкина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушкин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Полушкина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полушкина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Полушкина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
30.09.1999