Tsvetova (Levina) Sof'Ya Grigir'Jevna 07.04.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Tsvetova (Levina) Sof'Ya Grigir'Jevna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 07.04.1901

умерла 13.08.2000

Мать
EsterНеизвестно г.р.
Супруги
Tzvetov AronНеизвестно г.р.
Дети
(Tzvetova) Tziva Aronovna16.09.1922 г.р.
(Tzvetova) Vera Aronovna27.07.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1901

Отец: не указан

Мать: Ester

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tzvetov Aron

Рождение ребёнка
16.09.1922

Дочь: (Tzvetova) Tziva Aronovna

Отец ребёнка: Tzvetov Aron

Рождение ребёнка
27.07.1925

Дочь: (Tzvetova) Vera Aronovna

Отец ребёнка: Tzvetov Aron

Смерть
13.08.2000

Причина смерти: Болезнь

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