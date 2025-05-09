Tsvetova (Levina) Sof'Ya Grigir'Jevna
женский, родилась 07.04.1901
умерла 13.08.2000
МатьEsterНеизвестно г.р.
Супруги
Tzvetov AronНеизвестно г.р.
Дети
(Tzvetova) Tziva Aronovna16.09.1922 г.р.
(Tzvetova) Vera Aronovna27.07.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1901
Отец: не указан
Мать: Ester
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Tzvetov Aron
Рождение ребёнка
16.09.1922
Дочь: (Tzvetova) Tziva Aronovna
Отец ребёнка: Tzvetov Aron
Рождение ребёнка
27.07.1925
Дочь: (Tzvetova) Vera Aronovna
Отец ребёнка: Tzvetov Aron
Смерть
13.08.2000