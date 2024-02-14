Гиззатуллина Махинур
Место рожденияд.Апсалямово РТ
Дата рождения1918
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: ?
Мать: Аптекашева Миннебану
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1944
Сын: Гиззатуллин Фикрат
Отец ребёнка: Гиззатуллин Габделжамил
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Смерть
1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно