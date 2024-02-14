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Гиззатуллина Махинур

Место рождения

д.Апсалямово РТ

Дата рождения

1918

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

1944 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: ?

Мать: Аптекашева Миннебану

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиззатуллин Габделжамил

Рождение ребёнка
12.05.1944

Сын: Гиззатуллин Фикрат

Отец ребёнка: Гиззатуллин Габделжамил

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиззатуллин Габделжамил

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиззатуллин Габделжамил

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиззатуллин Габделжамил

Смерть
1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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