Васильев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Около 1818

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Дмитриев Василий

Мать: ?

Смерть
Около 1818
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