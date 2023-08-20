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Васильев Егор
Васильев Егор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1815
Дата смерти
Около 1818
Пол
Мужской
Отец
Дмитриев Василий
Около 1785 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец:
Дмитриев Василий
Мать:
?
Смерть
Около 1818
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