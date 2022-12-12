Попова Февронья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1834 и 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Сын: Попов Петр
Отец ребёнка: Попов Никанор
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858
Дочь: Попова Степанида
Отец ребёнка: Попов Никанор
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Черникова Марина
Отец ребёнка: Попов Никанор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Протасий
Отец ребёнка: Попов Никанор
Смерть
Неизвестно