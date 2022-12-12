Попова Февронья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Февронья Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1834 и 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Сын: Попов Петр

Отец ребёнка: Попов Никанор

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Дочь: Попова Степанида

Отец ребёнка: Попов Никанор

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Черникова Марина

Отец ребёнка: Попов Никанор

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Протасий

Отец ребёнка: Попов Никанор

Смерть
Неизвестно
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