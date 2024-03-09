Корнеева Зинаида (Зена) Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Зинаида (Зена) Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеева Мария Павловна

Отец ребёнка: Корнеев Павел Климентьевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна

Отец ребёнка: Корнеев Павел Климентьевич

Рождение ребёнка
21.01.1910

Сын: Корнеев Василий Павлович

Отец ребёнка: Корнеев Павел Климентьевич

Рождение ребёнка
03.04.1913

Сын: Корнеев Егор (Георгий) Павлович

Отец ребёнка: Корнеев Павел Климентьевич

Рождение ребёнка
12.12.1917

Сын: Корнеев Данил Павлович

Отец ребёнка: Корнеев Павел Климентьевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Корнеева) Настасия Павловна

Отец ребёнка: Корнеев Павел Климентьевич

Смерть
Неизвестно

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