Корнеева Зинаида (Зена) Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеева Мария Павловна
Отец ребёнка: Корнеев Павел Климентьевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна
Отец ребёнка: Корнеев Павел Климентьевич
Рождение ребёнка
21.01.1910
Отец ребёнка: Корнеев Павел Климентьевич
Рождение ребёнка
03.04.1913
Сын: Корнеев Егор (Георгий) Павлович
Отец ребёнка: Корнеев Павел Климентьевич
Рождение ребёнка
12.12.1917
Отец ребёнка: Корнеев Павел Климентьевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Корнеева) Настасия Павловна
Отец ребёнка: Корнеев Павел Климентьевич
Смерть
Неизвестно