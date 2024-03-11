Коряковский Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряковский Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряковский Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Коряковский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряковский Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Коряковский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряковский ДМИТРИЙ

Отец ребёнка: Коряковский Сергей Иванович

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