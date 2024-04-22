Сангәлиа Гажә — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сангәлиа Гажә

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сангәлиа Шьыгәыҭ

Мать: Шамба N.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангәлиа Володиа

Мать ребёнка: Шьынқәба Кәанҵа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сангәлиа Ԥаԥа

Мать ребёнка: Шьынқәба Кәанҵа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сангәлиа Шьушька

Мать ребёнка: Шьынқәба Кәанҵа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангәлиа Шьалодиа

Мать ребёнка: Шьынқәба Кәанҵа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сангәлиа Тыка

Мать ребёнка: Шьынқәба Кәанҵа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сангәлиа Кьыч

Мать ребёнка: Шьынқәба Кәанҵа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шьынқәба Кәанҵа

Смерть
Неизвестно

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