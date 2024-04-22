Сангәлиа Гажә
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сангәлиа Шьыгәыҭ
Мать: Шамба N.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангәлиа Володиа
Мать ребёнка: Шьынқәба Кәанҵа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сангәлиа Ԥаԥа
Мать ребёнка: Шьынқәба Кәанҵа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сангәлиа Шьушька
Мать ребёнка: Шьынқәба Кәанҵа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангәлиа Шьалодиа
Мать ребёнка: Шьынқәба Кәанҵа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангәлиа Тыка
Мать ребёнка: Шьынқәба Кәанҵа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сангәлиа Кьыч
Мать ребёнка: Шьынқәба Кәанҵа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шьынқәба Кәанҵа
Смерть
Неизвестно