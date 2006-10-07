Бережной Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1958
Дата смерти07.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1958
Отец: Бережной Николай Иванович
Мать: Бережная Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1981
Дочь: Круглова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Бережная Галина Михайловна
Рождение ребёнка
26.02.1983
Дочь: Росолова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Бережная Галина Михайловна
Рождение ребёнка
03.03.1984
Сын: Бережной Александр Александрович
Мать ребёнка: Бережная Галина Михайловна
Рождение ребёнка
06.09.1991
Дочь: Бережная Дарья Александровна
Мать ребёнка: Бережная Галина Михайловна
Смерть
07.10.2006