Бережной Александр Николаевич 19.07.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бережной Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1958

Дата смерти

07.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1958

Отец: Бережной Николай Иванович

Мать: Бережная Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1981

Дочь: Круглова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Бережная Галина Михайловна

Рождение ребёнка
26.02.1983

Дочь: Росолова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Бережная Галина Михайловна

Рождение ребёнка
03.03.1984

Сын: Бережной Александр Александрович

Мать ребёнка: Бережная Галина Михайловна

Рождение ребёнка
06.09.1991

Дочь: Бережная Дарья Александровна

Мать ребёнка: Бережная Галина Михайловна

Смерть
07.10.2006

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