Локтик Василий Илларионович
Место рожденияДеревня Козиловка Пожарского района Брянской области
Дата рождения14.10.1926
Дата смерти17.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926
Деревня Козиловка Пожарского района Брянской области
Рождение ребёнка
03.11.1958
Дочь: Борисова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Локтик Нина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Локтик Нина Дмитриевна
Смерть
17.06.1989