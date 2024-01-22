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Локтик Василий Илларионович

Место рождения

Деревня Козиловка Пожарского района Брянской области

Дата рождения

14.10.1926

Дата смерти

17.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Козиловка Пожарского района Брянской области
Рождение ребёнка
03.11.1958

Дочь: Борисова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Локтик Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локтик Нина Дмитриевна

Смерть
17.06.1989
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