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Андреева Мария

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Агафаподов Андрей

Мать: Кириллова Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.10.1890 ст.

Сын: Савватьев Михаил

Отец ребёнка: Орестов Савватий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
28.01.1894 ст.

Муж: Орестов Савватий

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.10.1897 ст.

Дочь: Савватева Пелагея

Отец ребёнка: Орестов Савватий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.12.1900

Дочь: Савватьева Евгения

Отец ребёнка: Орестов Савватий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.12.1901 ст.

Дочь: Савватьева Анна

Отец ребёнка: Орестов Савватий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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