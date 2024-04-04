Андреева Мария
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: Агафаподов Андрей
Мать: Кириллова Анна
Рождение ребёнка
27.10.1890 ст.
Сын: Савватьев Михаил
Отец ребёнка: Орестов Савватий
Бракосочетание
28.01.1894 ст.
Муж: Орестов Савватий
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.10.1897 ст.
Дочь: Савватева Пелагея
Отец ребёнка: Орестов Савватий
Рождение ребёнка
15.12.1900
Дочь: Савватьева Евгения
Отец ребёнка: Орестов Савватий
Рождение ребёнка
10.12.1901 ст.
Дочь: Савватьева Анна
Отец ребёнка: Орестов Савватий
Смерть
Неизвестно