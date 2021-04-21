Трошин Андрей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1969
Дата смерти21.04.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трошина Елена Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.04.2021