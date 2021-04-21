Трошин Андрей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошин Андрей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1969

Дата смерти

21.04.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.04.2021

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