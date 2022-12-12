Насретдинов Халил Фидаевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти31.07.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1932 по 1953
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1953 по 1964
Смерть
31.07.1964