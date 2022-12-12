Насретдинов Халил Фидаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насретдинов Халил Фидаевич

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Место рождения

Параньга, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1890

Дата смерти

31.07.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Параньга, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
С 1932 по 1953
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1953 по 1964
Малаховка, Люберцы, Московская область
Смерть
31.07.1964
Малаховка, Люберцы, Московская область
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