Краснихин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1920

Дата смерти

20.04.1992

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1920

Отец: Ивлев (краснихин) Иван Степанович

Мать: Ивлева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснихина Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Илларионов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Краснихина Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
30.04.1954

Сын: Краснихин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Краснихина Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
10.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснихина Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
18.09.1960

Сын: Краснихин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Краснихина Клавдия Александровна

Смерть
20.04.1992
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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