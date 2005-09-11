Краснихин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1920
Дата смерти20.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1920
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснихина Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Илларионов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Краснихина Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
30.04.1954
Сын: Краснихин Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Краснихина Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
10.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснихина Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
18.09.1960
Сын: Краснихин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Краснихина Клавдия Александровна
Смерть
20.04.1992
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область