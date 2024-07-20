Сидельникова Евгения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1920
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
16.04.1932
Смерть
1959