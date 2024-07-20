Сидельникова Евгения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидельникова Евгения Яковлевна

Сидельникова Евгения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новоалтатка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
До 1920

Муж: Сидельников Аким Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидельников Аким Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидельников Аким Лаврентьевич

Новоалтатка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидельников Аким Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидельников Аким Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидельников Аким Лаврентьевич

Рождение ребёнка
16.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидельников Аким Лаврентьевич

Смерть
1959

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