Подкорытова Васса Васильева 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Подкорытова Васса Васильева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1817

умерла 01.03.1847 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Супруги
Подкорытов Григорий Михайлов1817 ст. г.р.
Дети
Подкорытов Осип Григорьев1843 ст. г.р.
(Подкорытова) Евгения Григорьева1845 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Григорий Михайлов

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Подкорытов Осип Григорьев

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Подкорытова) Евгения Григорьева

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
?.02.1847 ст.

Дочь: (Подкорытова) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
01.03.1847 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

От горячки

Похороны
03.03.1847 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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