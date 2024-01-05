Подкорытова Васса Васильева
женский, родилась 1817
умерла 01.03.1847 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Супруги
Подкорытов Григорий Михайлов1817 ст. г.р.
Дети
Подкорытов Осип Григорьев1843 ст. г.р.
(Подкорытова) Евгения Григорьева1845 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Подкорытов Осип Григорьев
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Подкорытова) Евгения Григорьева
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
?.02.1847 ст.
Дочь: (Подкорытова) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Подкорытов Григорий Михайлов
Смерть
01.03.1847 ст.
Похороны
03.03.1847 ст.