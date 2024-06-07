Дресвяников Стефан Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Дресвяников Трофим Диевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Тит Стефанович
Мать ребёнка: (Дресвянникова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвянникова) Христина Стефановна
Мать ребёнка: (Дресвянникова) Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Трифон Стефанович
Мать ребёнка: (Дресвянникова) Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно