Дресвяников Стефан Трофимович 1739 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяников Стефан Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Дресвяников Трофим Диевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Тит Стефанович

Мать ребёнка: (Дресвянникова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвянникова) Христина Стефановна

Мать ребёнка: (Дресвянникова) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Трифон Стефанович

Мать ребёнка: (Дресвянникова) Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дресвянникова) Мария Александровна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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