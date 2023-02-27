Чугунова Ульяна Варламова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1901
Дочь: Чугунова Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Чугунов Харитон Григорьевич
Луковское, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно