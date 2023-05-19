Некрасов Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Некрасов Павел
Бракосочетание
13.01.1857
Рождение ребёнка
01.10.1857
Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Алексеева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Некрасов Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Алексеева
Рождение ребёнка
29.09.1860
Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно