Некрасов Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Алексей Павлович

Некрасов Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Некрасов Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1857

Жена: Некрасова Елизавета Алексеева

Рождение ребёнка
01.10.1857

Сын: Некрасов Яков Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Алексеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Некрасов Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Алексеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1860

Сын: Некрасов Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Алексеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close