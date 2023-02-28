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Блинков Андрей Григорьевич

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Место рождения

Чукалы, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1902

Дата смерти

23.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Блинков Григорий Павлович

Мать: Блинкова Пелагея (?)

Чукалы, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.12.1931

Сын: Блинков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Блинкова Марфа Васильевна

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинкова Марфа Васильевна

Смерть
23.07.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
с. Архангельское Орловской обл.
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