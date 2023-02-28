Блинков Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти23.07.1943
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Блинков Григорий Павлович
Мать: Блинкова Пелагея (?)
Рождение ребёнка
17.12.1931
Сын: Блинков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Блинкова Марфа Васильевна
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
с. Архангельское Орловской обл.