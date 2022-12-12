Демина (Шушерова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Шушерова) Лидия Михайловна

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Место рождения

Голицыно, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Голицыно, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демин Павел Алексеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.01.1986

Сын: Дёмин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Демин Павел Алексеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Павел Алексеевич

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