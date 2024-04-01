Hovde (Arneson) Olga Therese Elinore
Место рожденияDecorah
Дата рождения23.03.1893
Дата смертиОколо 24.11.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Hovde Brynjolf Bryn Jacob
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Hovde Brynjolf Bryn Jacob
Работа или профессия
Неизвестно
Nurse
Рождение ребёнка
09.03.1925
Дочь: Hovde (Hovde) Ellen Margerethe
Отец ребёнка: Hovde Brynjolf Bryn Jacob
Смерть
Около 24.11.1979