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Hovde (Arneson) Olga Therese Elinore

Место рождения

Decorah

Дата рождения

23.03.1893

Дата смерти

Около 24.11.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Hovde Brynjolf Bryn Jacob

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Hovde Brynjolf Bryn Jacob

Работа или профессия
Неизвестно
Nurse
Рождение ребёнка
09.03.1925

Дочь: Hovde (Hovde) Ellen Margerethe

Отец ребёнка: Hovde Brynjolf Bryn Jacob

Смерть
Около 24.11.1979

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