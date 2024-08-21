(Эсаулова) Ольга Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Эсаулова) Ольга Гаврииловна

(Эсаулова) Ольга Гаврииловна

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

26.06.1886 ст.

Дата смерти

30.07.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Вычислено 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1886 ст.

Отец: Есаулов Гаврило(Гавриил) Максимов

Мать: Эсаулова Елисавета Никитина

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №40/26.06/27/Ольга/поч.Кн/Гавриил Максимов Эс+Елисавета Никитина В:дочь их девица Анастасия
Смерть
30.07.1886 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №42/30.07/01/поч.Кн/Гавриила Максимова Эс дочь Ольга 5 нед от родилицы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.