(Эсаулова) Ольга Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения26.06.1886 ст.
Дата смерти30.07.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1886 ст.
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №40/26.06/27/Ольга/поч.Кн/Гавриил Максимов Эс+Елисавета Никитина В:дочь их девица Анастасия
Смерть
30.07.1886 ст.
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №42/30.07/01/поч.Кн/Гавриила Максимова Эс дочь Ольга 5 нед от родилицы