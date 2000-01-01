Архипов Артем Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Архипов Архип Никифоров
Мать: Архипова Татьяна
Бракосочетание
27.08.1906
Рождение ребёнка
11.02.1908
Дочь: Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1909
Дочь: Александра Артемьевна
Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1913
Сын: Архипов Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Ивановна
Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
27.02.1918
Дочь: Антонина Артемьевна
Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне. на первой