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Архипов Артем Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Архипов Архип Никифоров

Мать: Архипова Татьяна

Бракосочетание
27.08.1906

Жена: Архипова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1908

Дочь: Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1909

Дочь: Александра Артемьевна

Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1913

Сын: Архипов Александр Артемьевич

Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Ивановна

Бочиха, Сосновского района, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
27.02.1918

Дочь: Антонина Артемьевна

Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне. на первой
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