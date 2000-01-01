Морозова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1970
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1970
Отец: Ехлаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторина Мария Игоревна
Отец ребёнка: Буторин Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Александра Романовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторина Дарья Игоревна
Отец ребёнка: Буторин Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буторин Игорь