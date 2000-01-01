Морозова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1970

Отец: Ехлаков Николай

Мать: Морозова Раиса Германовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторина Мария Игоревна

Отец ребёнка: Буторин Игорь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Александра Романовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторина Дарья Игоревна

Отец ребёнка: Буторин Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторин Игорь

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