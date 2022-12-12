Синицын Антон Трифонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Синицына Параскева Никитична
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Синицына Параскева Никитична
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Синицын Дмитрий Антонович
Мать ребёнка: Синицына Параскева Никитична
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Синицына Параскева Никитична
Рождение ребёнка
26.10.1900
Дочь: Неонила Антоновна
Мать ребёнка: Синицына Параскева Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно