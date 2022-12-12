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Синицын Антон Трифонович

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Синицын Иван Антонович

Мать ребёнка: Синицына Параскева Никитична

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Синицын Михаил Антонович

Мать ребёнка: Синицына Параскева Никитична

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Синицын Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Синицына Параскева Никитична

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Синицына Параскева Никитична

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.10.1900

Дочь: Неонила Антоновна

Мать ребёнка: Синицына Параскева Никитична

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицына Параскева Никитична

Смерть
Неизвестно
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