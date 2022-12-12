Дурново Пётр Николаевич
Место рожденияМосковская губерния
Дата рождения05.12.1842
Дата смерти24.09.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская губерния
Место жительства
С 1842
Московская губерния
Смерть
24.09.1915
Место жительства
По 1915