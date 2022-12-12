Дурново Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурново Пётр Николаевич

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Место рождения

Московская губерния

Дата рождения

05.12.1842

Дата смерти

24.09.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губерния
Место жительства
С 1842
Московская губерния
Смерть
24.09.1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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