Супрун Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Супрун Василий
Рождение ребёнка
20.06.1941
Мать ребёнка: Супрун Янина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Супрун Янина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Супрун Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Супрун Янина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Супрун Янина Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Холонов, Волинська область
Смерть
Неизвестно