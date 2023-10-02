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Супрун Филипп Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Супрун Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1941

Сын: Супрун Юрий Филиппович

Мать ребёнка: Супрун Янина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Супрун Лев Филиппович

Мать ребёнка: Супрун Янина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Супрун Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Супрун Янина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Супрун Иван Филиппович

Мать ребёнка: Супрун Янина Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Холонов, Волинська область
Смерть
Неизвестно
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