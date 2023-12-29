Лебедева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курчинская (Лебедева) Елена Терентьевна

Отец ребёнка: Лебедев Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна

Отец ребёнка: Лебедев Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Лебедев Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Демьян Терентьевич

Отец ребёнка: Лебедев Терентий

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Черноземова (Лебедева) Александра Терентьевна

Отец ребёнка: Лебедев Терентий

Смерть
Неизвестно

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