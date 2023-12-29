Лебедева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курчинская (Лебедева) Елена Терентьевна
Отец ребёнка: Лебедев Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна
Отец ребёнка: Лебедев Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лебедев Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Демьян Терентьевич
Отец ребёнка: Лебедев Терентий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Черноземова (Лебедева) Александра Терентьевна
Отец ребёнка: Лебедев Терентий
Смерть
Неизвестно