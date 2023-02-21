Задарожная Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задарожная Анастасия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожний Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожний Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задорожняя Мария Гиоргиевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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