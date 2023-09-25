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- Анна Васильевна

Место рождения

Большая Степановка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

28.01.1899 ст.

Дата смерти

11.05.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1899 ст.

Отец: - Василий Иванович

Мать: - Евдокия Павловна

Большая Степановка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.155-156 (Рождение №-5ж)
Крещение
31.01.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Дмитрий Дмитриевич - крестьянский сын из д.Степаново Крёстная мать: Мария Ивановна - крестьянская девица из д.Степаново
Смерть
11.05.1902 ст.
Большая Степановка, Кологривский уезд, Костромская область
Ребёнок в 3 года (от простуды)
Похороны
13.05.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.145-146 (Умершие №-13ж)

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