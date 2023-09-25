- Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1899 ст.
Дата смерти11.05.1902 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1899 ст.
Отец: - Василий Иванович
Мать: - Евдокия Павловна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.155-156 (Рождение №-5ж)
Крещение
31.01.1899 ст.
Крёстный отец: Дмитрий Дмитриевич - крестьянский сын из д.Степаново Крёстная мать: Мария Ивановна - крестьянская девица из д.Степаново
Смерть
11.05.1902 ст.
Ребёнок в 3 года (от простуды)
Похороны
13.05.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.145-146 (Умершие №-13ж)